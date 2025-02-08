«Взамен денег»: Трамп поставил Зеленскому ультиматум

Трамп заявил Зеленскому, что больше никто не будет пользоваться США США будут требовать от Украины что-то взамен денег и военной помощи, которую Вашингтон потратил на Киев, заявил американский президент Дональд Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии