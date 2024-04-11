Она открылась в Аничковом дворце Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина открыла юношескую научно-практическую конференцию «Будущее сильной России - в высоких технологиях», сообщает пресс-служба Смольного.
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