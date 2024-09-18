В Котласском краеведческом музее установили новое оборудование

Работники учреждения уже приступили к заполнению новых просторных стеллажей и шкафов уникальными экспонатамиПриобретение специализированной мебели, энтомологического оборудования, осушителей и увлажнителей воздуха, термгигрометров и другой аппаратуры стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии