В Котласском краеведческом музее установили новое оборудование

Работники учреждения уже приступили к заполнению новых просторных стеллажей и шкафов уникальными экспонатамиПриобретение специализированной мебели, энтомологического оборудования, осушителей и увлажнителей воздуха, термгигрометров и другой аппаратуры стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом РФ.