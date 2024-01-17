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Зеленский преподносит себя в Давосе как гвоздь программы и агитирует за то, чтобы украинский конфликт не сходил с первых полос газет

Зеленский преподносит себя в Давосе как гвоздь программы и агитирует за то, чтобы украинский конфликт не сходил с первых полос газет

© AP Photo / Efrem Lukatsky Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Зеленский попытался стать гвоздем программы форума в Давосе, пишет Breitbart.

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