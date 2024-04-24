Ученые никогда такого не видели! В галактике «Сигара» обнаружен редкий объект

Согласно новому исследованию, невероятно короткий и сверхяркий взрыв привел астрономов к вновь обнаруженной магнитной звезде за пределами Млечного Пути, которая может стать первой из многих внегалактических магнетаров.
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