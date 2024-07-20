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Зеленский сказал, когда покинет кресло президента: Журналист с удивлением переспросил

Зеленский сказал, когда покинет кресло президента: Журналист с удивлением переспросил

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда покинет высший пост в стране. Журналист, бравший у него интервью, был удивлен заявлением настолько, что даже переспросил.

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Комментарии
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Eduard
Самозванец убирайся,
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9 час.
Eduard
Зелю держат потому что он агент ЦРУ!
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9 час.
Eduard
Сами поймите какой смысл говорить с Зелей-марионеткой который ничего не решает,за него решают.Зачем такой презерватив нужен?
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9 час.

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