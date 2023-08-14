Неспешный разговорВоенное делоПодписаться«Атаковать Россию могут только безумцы»: стали известны секреты нашей обороны, которые так напугали НАТО. Как известно, изначальной тактикой наших оппонентов в ходе недавних акций по продвижению была «американская» методика.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииГарий Щерба👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Ответить1 д.ИЯИльдар ЯмалетдиновНемцы ещё во время ВОВ удивлялись, что умеют очень хорошо делать русские, это оказываться. Главное не дать им окопаться, иначе их с позиции не выбьешь.Ответить1 д.
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