Неспешный разговор

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«Атаковать Россию могут только безумцы»: стали известны секреты нашей обороны, которые так напугали НАТО.

«Атаковать Россию могут только безумцы»: стали известны секреты нашей обороны, которые так напугали НАТО.

Как известно, изначальной тактикой наших оппонентов в ходе недавних акций по продвижению была «американская» методика.

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Комментарии
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Гарий Щерба
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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1 д.
ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
Немцы ещё во время ВОВ удивлялись, что умеют очень хорошо делать русские, это оказываться. Главное не дать им окопаться, иначе их с позиции не выбьешь.
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1 д.

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