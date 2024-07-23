В Княгинино завершилась летняя школа для победителей конкурса «Агростартап»

Участниками смены первой в России летней школы «Погружение в АгроТех» стали пятьдесят школьников – победителей Всероссийского конкурса проектов «Агростартап» из 17 регионов России, в том числе из Нижегородской области.
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