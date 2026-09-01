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Мировое обозрение

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Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсуждали возможный саммит с Трампом

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсуждали возможный саммит с Трампом

Владимир Путин и Си Цзиньпин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке обсуждали возможность трехсторонней встречи с участием Дональда Трампа.

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