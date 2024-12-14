Оператор БпЛА: украинских военных можно выследить по оставленному ими мусору

Оператор беспилотника с позывным «Мага» рассказал о тонкостях работы.Операторы беспилотников группировки войск «Юг» Армии России достигли таких высот профессионализма, что обнаружить скрывающихся украинских боевиков по оставленному ими мусору или следам на грунте, рассказал один из дроноводов с позывным «Мага».