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Оператор БпЛА: украинских военных можно выследить по оставленному ими мусору

Оператор БпЛА: украинских военных можно выследить по оставленному ими мусору

Оператор беспилотника с позывным «Мага» рассказал о тонкостях работы.Операторы беспилотников группировки войск «Юг» Армии России достигли таких высот профессионализма, что обнаружить скрывающихся украинских боевиков по оставленному ими мусору или следам на грунте, рассказал один из дроноводов с позывным «Мага».

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Комментарии
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Амара Карпова
Свиньи же любят грязь💯😂
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16 час.

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