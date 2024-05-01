Риттер: ВС РФ могут взять под контроль Николаев и Одессу уже этим летом

Украина уже этим летом может потерять существенные территории, в том числе Николаев и Одессу. Такое предположение сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
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