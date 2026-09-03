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Газета.ру

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Путин видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу

Путин видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу

Президент РФ Владимир Путин видит позитивный настрой американского коллеги Дональда Трампа на конструктивную работу.

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