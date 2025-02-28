Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Украинские СМИ сообщают, что в 2:00 (по московскому времени) будет важное заявление Зеленского в интервью Fox News Донецкая группа новостей.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Украинские СМИ сообщают, что в 2:00 (по московскому времени) будет важное заявление Зеленского в интервью Fox News Донецкая группа новостей.
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