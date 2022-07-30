Уходят за Днепр. Украина раскрыла карту новой дислокации футбольных клубов

«Шахтер» планирует базироваться во Львове в новом сезоне чемпионата Украины Донецкий «Шахтер» планирует проводить домашние матчи во Львове в новом сезоне, сообщил вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Вадим Костюченко.
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