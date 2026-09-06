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Копилка советов на каждый день

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Бархатцы в народной медицине

Бархатцы в народной медицине

Для профилактики болезней поджелудочной железы, сахарного диабета, для укрепления сосудистой стенки и нервной системы обязательно попробуйте лекарства с бархатцами !Рецепт №1.

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