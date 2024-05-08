Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в апреле

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком месяца Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщается на сайте лиги, в число претендентов также вошли Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии