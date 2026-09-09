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Вучич распустит парламент Сербии 9 сентября

Вучич распустит парламент Сербии 9 сентября

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что им был утвержден роспуск Народной скупщины (однопалатного парламента республики) 9 сентября 2026 года.

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