Участия армии Северной Кореи в СВО на стороне Кремля: какие плюсы и перспективы Ирэн ОрлонскаяВоенный эксперт Александр Шарковский высказывает свое мнение о потенциальной роли вооруженных сил Северной Кореи в специальной военной операции, а также о тех обстоятельствах, которые могут способствовать этому.