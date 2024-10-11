Участия армии Северной Кореи в СВО на стороне Кремля: какие плюсы и перспективы Ирэн ОрлонскаяВоенный эксперт Александр Шарковский высказывает свое мнение о потенциальной роли вооруженных сил Северной Кореи в специальной военной операции, а также о тех обстоятельствах, которые могут способствовать этому.
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