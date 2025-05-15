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Мода и Шоу-бизнес

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Кендалл Дженнер потеряла зуб

Кендалл Дженнер потеряла зуб

Американская супермодель Кендалл Дженнер потеряла зуб во время полета на частном джете. Видео инцидента опубликована ее младшая сестра Кайли Дженнер в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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