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Робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Его сделал россиянин

Робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Его сделал россиянин

Робот российского разработчика установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика Александр Кротов, разработчик из Яндекса, создал робота, который собрал кубик Рубика за рекордные 0, 203 секунды, установив новый мировой рекорд — это время настолько мгновенно, что сравнимо с морганием человека.

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