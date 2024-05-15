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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Министра просвещения в Госдуме отчитали как школьника. Нужно не смеяться, а делать правильные выводы

Министра просвещения в Госдуме отчитали как школьника. Нужно не смеяться, а делать правильные выводы

Госдума РФ. Министра просвещения Сергея Кравцов отчитывает спикер Вячеслав Володин. В сети уже появились радостные комментарии, что получил то, что заслужил.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Да уберите этих вредителей, Христа Ради, с глаз долой! Народ уже не просто просит! - кричит в полный голос!!!
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1 час.
Анатолий Витушкин
Печально то, что провальная деятельность Кравцова на посту министра просвещения не привела к его отставке. Так что для успешного овладения школьной программой обязательно надо овладеть игрой в гольф. Предела идиотизма не существует.
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1 час.
ЧИ
Человек И
Собака лает, ветер дует, а караван идёт……как вообще это недоразумение стало министром (не побоюсь этого слова) просвещения???? Бог создал и сам заплакал!
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9 мин.

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