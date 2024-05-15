Министра просвещения в Госдуме отчитали как школьника. Нужно не смеяться, а делать правильные выводы

ЮЮ Юлия Юлия Да уберите этих вредителей, Христа Ради, с глаз долой! Народ уже не просто просит! - кричит в полный голос!!!

Анатолий Витушкин Печально то, что провальная деятельность Кравцова на посту министра просвещения не привела к его отставке. Так что для успешного овладения школьной программой обязательно надо овладеть игрой в гольф. Предела идиотизма не существует.