Санкции против России стали для стран Запада внешнеполитической катастрофой, заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко в своем докладе «Геополитические итоги 2024 года».
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