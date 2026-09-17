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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе прогонял сотрудника «Реала» с футболками в поддержку Сеуты. Вальверде вмешался и дал команду всем игрокам надеть их

Стали известны подробности разговора игроков «Реала» перед матчем с «Эльче» (3:2) из-за футболок в поддержку Сеуты.

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