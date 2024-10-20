Трамп попросил избирателей прогнать Харрис после президентских выборов в США

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп "уволил" представительницу Демократической партии Камалу Харрис, которая также борется за кресло в овальном кабинете.
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