Штрафы за незаконную замену счетчиков растут, россияне в опасности

Самостоятельная замена счетчиков может обернуться штрафом в десятки тысяч рублей. Не рекомендуется снимать пломбы со старых приборов — это могут делать лишь сотрудники управляющей компании, отметил в беседе с «360» председатель Союза жилищных организаций Москвы и член комитета по ЖКХ ТПП России юрист Константин Крохин.