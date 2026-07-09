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Происшествия

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В Тамбовской области в рамках Всероссийской недели правовой помощи организовано консультирование по вопросам защиты семьи и мерах социальной поддержки семьям

Семья - это главное в жизни каждого человека. Основными принципами семейного законодательства является защита семьи, материнства, отцовства и детства государством, а также добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.

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