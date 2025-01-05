Россия и Индонезия готовы поддержать переходное правительство Сирии

Россия и Индонезия планируют оказать поддержку новой администрации Сирии. На фоне изменений в Дамаске и назначения Мухаммеда аль-Башира временным премьером, спикер индонезийского парламента Пуан Махарани выступает за мирный переход власти.
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