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Россия и Индонезия готовы поддержать переходное правительство Сирии

Россия и Индонезия готовы поддержать переходное правительство Сирии

Россия и Индонезия планируют оказать поддержку новой администрации Сирии. На фоне изменений в Дамаске и назначения Мухаммеда аль-Башира временным премьером, спикер индонезийского парламента Пуан Махарани выступает за мирный переход власти.

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