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Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет

Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет

Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет, заявил 26 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц. На встрече с гражданами в Берлине политик отметил, что подобного решения не ожидается в ближайшем будущем.

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