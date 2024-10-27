Власти получают от уехавших жителей Энергодара запросы о возвращении

Власти Энергодара в Запорожской области получают обращения жителей города, выехавших на территорию Украины, в которых они сообщают о желании вернуться в город, 27 октября сообщил глава городской администрации Эдуард Сеновоз журналистам.
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