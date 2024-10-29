Defensa Central: в "Реале" считают, что Винисиус не получил "ЗМ" из-за Чеферина

Президент мадридского Флорентино Перес и руководство клуба убеждены в том, что футболист клуба Винисиус не получил "Золотой мяч" из-за главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, передает Defensa Central.
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