В Германии пронесся торнадо, пострадало 7 человек (видео)

Из-за смерча несколько человек попали в воду, а также было повреждено имущество. Как пишет DW, в результате прошедшего 29 сентября торнадо, в портовом городе Киль, который выходит к Балтийскому морю, были повреждены здания и вырваны деревья с корнями.
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