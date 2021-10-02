Донбасс Сегодня

98 подписчиков

В Германии пронесся торнадо, пострадало 7 человек (видео)

В Германии пронесся торнадо, пострадало 7 человек (видео)

Из-за смерча несколько человек попали в воду, а также было повреждено имущество. Как пишет DW, в результате прошедшего 29 сентября торнадо, в портовом городе Киль, который выходит к Балтийскому морю, были повреждены здания и вырваны деревья с корнями.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх