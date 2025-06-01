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Пожар в Гамбурге: три погибших, более 50 раненых в больнице Мариен

Пожар в Гамбурге: три погибших, более 50 раненых в больнице Мариен

В результате пожара в больнице Мариен, Гамбург, погибли три человека, более 50 ранены, двое в критическом состоянии.

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