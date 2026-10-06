Мария Захарова: «В США люди видели и понимали, что я из России, и прекрасно ко мне относились»

Российская фигуристка Мария Захарова рассказала о стажировке в США у Рафаэля Арутюняна . – Как было принято решение поехать на сбор к Рафаэлю Арутюняну в США? Чья это была идея? Вас она удивила? – Конечно, она меня удивила.