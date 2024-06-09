В Александрове женщина незаконно получила пособия на 300 тысяч рублей и заработала условный срок

Обманом она получала пособия на детей и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.В Александрове Владимирской области женщина, обманув районный отдел социальной защиты населения, представляя ложные сведения о зарплате, получила пособия на 300 тысяч рублей.
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