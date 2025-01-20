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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Надеюсь, что это не останется только благими намерениями. Что ж...поживем-увидим. Но настроение в стране этого ТРЕБУЕ...Чубайса ждёт угол...
  • ОЛЕГ ОЛЕГ
    Посадка на кол - тоже неплохоКровавый айсберг ...
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    Вы, что не видите, Ланская обгорела под Луной...понимать надо)))"Высмеять в "Правде"

Счастливых обладателей жилищного сертификата в Мытищах крышует ДУМ? Внезапно, однако

Счастливых обладателей жилищного сертификата в Мытищах крышует ДУМ? Внезапно, однако

Территория эгоцентризма Интересную информацию раскопал тг-канал Псы с городских окраин. В принципе, что у матери семейства Тахмины ,муж которой рвется за нероссийский флаг, есть теологическое образование и она ведет занятия для маленьких девочек-мусульманок было озвучено и щедрым дарителем чиновницей Купецкой.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
На чьей  стороне  Кремль  и  ГД? Явно не на стороне народа  России.
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10 час.
Samarium
ВСЕ имеет свое начало, его все мы сейчас прекрасно видим и ощущаем, и свой конец.....Интересно, каким он будет для всех нас...
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9 час.
Наталья Волкова
Уму непостижимо….Для своих ничего нет, а дикобразам - всё.
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