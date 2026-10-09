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ИА Регнум

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«Это убийство!» Власти Испании хотят парализовать страну назло оппозиции

«Это убийство!» Власти Испании хотят парализовать страну назло оппозиции

Смерть Марикармен Абаскаль подстегнула связанные с жилищным кризисом протесты в Испании. Ее кончина, последовавшая через две недели после принудительного выселения, стала событием общенационального масштаба.

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