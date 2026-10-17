Всамделишная «Крепость Америки» стоит на Чукотке и снабжает энергией целый город

В Пентагоне только выдают ТЗ на разработку изделий, которые в России успешно работают уже 6 лет Виталий Орлов На фото: промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» (Фото: Александр Рюмин/ТАСС) Находящаяся сегодня у власти в Соединенных Штатах администрация Дональда Трампа к настоящему времени анонсировала запуск стольких прорывных, революционных, перспективных и просто гениальных проектов, что мало кто теперь способен припомнить их все.