В Управлении МВД России по Астраханской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ, приуроченная ко Дню Конституции

По традиции, в День Конституции, полицейские пригласили в региональное Управление Министерства внутренних дел 14-летних астраханцев, достигших успехов в учёбе, спорте и творческой деятельности, для того, чтобы в торжественной обстановке вручить им первые в их жизни паспорта.