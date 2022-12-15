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В Управлении МВД России по Астраханской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ, приуроченная ко Дню Конституции

По традиции, в День Конституции, полицейские пригласили в региональное Управление Министерства внутренних дел 14-летних астраханцев, достигших успехов в учёбе, спорте и творческой деятельности, для того, чтобы в торжественной обстановке вручить им первые в их жизни паспорта.

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