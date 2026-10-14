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Новости Липецка

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В Липецке за охрану для педагогического университета заплатят 15 млн рублей

В Липецке за охрану для педагогического университета заплатят 15 млн рублей

Охрана будет обеспечивать безопасность учебных корпусов и общежитий ЛГПУ на площади более 85 тысяч м², где одновременно находятся около 2500 человек.

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