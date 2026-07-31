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В Лобне продолжается капремонт фасада многоквартирного дома

В Лобне продолжается капремонт фасада многоквартирного дома

В городе Лобня на Букинском шоссе, дом 2 корпус 2, продолжается капитальный ремонт фасада. Руководитель проекта Андрей Уваров сообщил, что на объекте уже полностью смонтирована система утепления — двухслойная теплоизоляция общей толщиной 150 миллиметров.

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