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Путин заявил о высоких показателях по сбору урожая зерновых культур в России

Путин заявил о высоких показателях по сбору урожая зерновых культур в России

Россия сохраняет высокий уровень сбора урожая различных культур, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеопоздравлении в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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