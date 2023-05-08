Неспешный разговор

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  • Nikolia Vovchenko
    Зря вы пытаетесь вразумить"умных",ну не дано им изучить и главное понять умные книги, потому что  у вас разные"весовы...Может ли российск...
  • Nikolia Vovchenko
    Афтер,а ты читал"свой"заголовок или это у тебя для быдлаМы шли под гром п...
  • Nikolia Vovchenko
    Товарищ-помни,болтун находка для шпионаМы шли под гром п...

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