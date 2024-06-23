Нижегородцы рассказали, где собирают грибы в июне

Жители Нижегородской области хвастаются большими сборами грибов и земляники в лесах.Они рассказали, что нашли много белых грибов в Лысковском районе, а лисички – в Борском, Вознесенском, Богородском, Сергачском, Балахнинском районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии