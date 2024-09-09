Врач Тимаков: ротавирус можно подхватить на курортах

Отдыхающие на курортах могут заразиться ротавирусной инфекцией, которая появляется там ежегодно. Об этом рассказал главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", кандидат медицинских наук, инфекционист, педиатр Евгений Тимаков, передает Pravda.
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