Врач Тимаков: ротавирус можно подхватить на курортах

Отдыхающие на курортах могут заразиться ротавирусной инфекцией, которая появляется там ежегодно. Об этом рассказал главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", кандидат медицинских наук, инфекционист, педиатр Евгений Тимаков, передает Pravda.