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Медалисты чемпионата России по легкой атлетике получат от 20 до 50 тысяч рублей. При условии, что результат не ниже норматива КМС

ВФЛА утвердила для чемпионата России по легкой атлетике призовые от 20 до 50 тысяч рублей. Как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), победители в каждой дисциплине соревнований получат по 50 тысяч, серебряные призеры – по 30 тысяч, бронзовые – по 20 тысяч.

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