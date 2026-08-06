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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике про 0:3 от «Мальорки»: «Матч против «ПСЖ» – это источник мотивации для любой команды. Это первая неделя предсезонки. Не тот результат, которого мы хотели бы, но это футбол»

Главный тренер « ПСЖ » Луис Энрике дал комментарий после поражения от «Мальорки» (0:3) в товарищеском матче.

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