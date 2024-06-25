Юрий Кот Вчерашний теракт в Дагестане обозначил важную проблему, которую сформулировал мой друг кандидат исторических наук и публицист Михаил Смолин: «В прошлом году был военный бунт Пригожина.
Трагедия в Дагестане — результат многонациональной внутренней политики России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Каулин
Всё это здорово, но для воплощения в жизнь страной должен управлять не "самый большой либерал" и не "раб на галерах". А пока всё, как в анекдоте. Языки (поводки) распустили, а корыто отодвинули поближе к себе любимым. Теперь приходится часть кормящихся в угоду населению подводить под монастырь! Самых обнаглевших и не очень нужных. А остальные отправляются на "откормрчные места": СФ, СБ и в банки. Наблюдайте, они периодически мелькают на ТВ.
Ответить
12 час.
W
Walery
Террористы погибли и это нормально... иначе они бы откупились. За ними за террористами стоит Запад своими грантами, иначе какая идея "межрелигиозных столкновений"... и это у нас... в РФ? Также просто необходимо ответить по штабам и разработчикам теракта близ Севастополя. Хорошо бы ударить или свершить диверсии на базе беспилотников США в Сицилии! Сами же беспилотники нещадно сбивать над Черным морем. Наши два корабля пришли на Кубу с дружеским визитом и Америка стала сходить с ума от страха... а что делают их беспилотники вокруг Крыма.., а? Хуситы ударили по авианосцу из Штатов у своих берегов... и где он сегодня - этот авианосец? Удрал... как янки удрали из Афганистана!
Ответить
12 час.
Анфиса Иванова
Все 12 инициатив для принятия в законодательство голосую двумя руками и сердцем!!! Только так надо делать, невзирая на плач " кадыровского ислама"...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии