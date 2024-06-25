Театр абсурда
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Театр абсурда

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Трагедия в Дагестане — результат многонациональной внутренней политики России

Трагедия в Дагестане — результат многонациональной внутренней политики России

Юрий Кот     Вчерашний теракт в Дагестане обозначил важную проблему, которую сформулировал мой друг кандидат исторических наук и публицист Михаил Смолин: «В прошлом году был военный бунт Пригожина.

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Комментарии
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Валерий Каулин
Всё это здорово, но для воплощения в жизнь страной должен управлять не &quot;самый большой либерал&quot; и не &quot;раб на галерах&quot;. А пока всё, как в анекдоте. Языки (поводки) распустили, а корыто отодвинули поближе к себе любимым. Теперь приходится часть кормящихся в угоду населению подводить под монастырь! Самых обнаглевших и не очень нужных. А остальные отправляются на &quot;откормрчные места&quot;: СФ, СБ и в банки. Наблюдайте, они периодически мелькают на ТВ.
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12 час.
W
Walery
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