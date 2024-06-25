Трагедия в Дагестане — результат многонациональной внутренней политики России

Всё это здорово, но для воплощения в жизнь страной должен управлять не "самый большой либерал" и не "раб на галерах". А пока всё, как в анекдоте. Языки (поводки) распустили, а корыто отодвинули поближе к себе любимым. Теперь приходится часть кормящихся в угоду населению подводить под монастырь! Самых обнаглевших и не очень нужных. А остальные отправляются на "откормрчные места": СФ, СБ и в банки. Наблюдайте, они периодически мелькают на ТВ.

W

Walery

Террористы погибли и это нормально... иначе они бы откупились. За ними за террористами стоит Запад своими грантами, иначе какая идея "межрелигиозных столкновений"... и это у нас... в РФ? Также просто необходимо ответить по штабам и разработчикам теракта близ Севастополя. Хорошо бы ударить или свершить диверсии на базе беспилотников США в Сицилии! Сами же беспилотники нещадно сбивать над Черным морем. Наши два корабля пришли на Кубу с дружеским визитом и Америка стала сходить с ума от страха... а что делают их беспилотники вокруг Крыма.., а? Хуситы ударили по авианосцу из Штатов у своих берегов... и где он сегодня - этот авианосец? Удрал... как янки удрали из Афганистана!