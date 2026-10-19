Bailee Madison spent five seasons charming fans as Grace Russell on "Good Witch," but her departure left viewers wondering what happened behind the scenes.
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