«Барселона» намерена обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с жалобой на провокационный баннер болельщиков «ПСЖ» перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:4).
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