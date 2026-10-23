Больше всего предзаказов собрал iPhone 18 Pro Max в цвете «Бургунди» Самой востребованной моделью новой линейки Apple в России стал iPhone 18 Pro Max с накопителем на 256 ГБ в цвете «Бургунди».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым